Cansız bedeni battaniyeye sarılı halde bulunmuştu! Trans birey cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı

İzmir'de 'Miraş Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'den bir süredir haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Yüksel'in evinden gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri durumu şahsın yakınlarına bildirdi. Yüksel'in yakınları durumu polise bildirirken ekipler şahsın cansız bedenini battaniyeye sarılı halde çekyatın içerisine buldu. Yüksel'in yüzü aldığı darbelerle tanınamaz hale gelirken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İzmir'in Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi 5355 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir kendisinden haber alınmayan ve yakınları tarafından hakkında kayıp başvurusu bulunulan 'Miraş Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in dairesinden kötü kokular gelmeye başladı.

CANSIZ BEDENİ BATTANİYEYE SARILI HALDE ÇEKYATTA BULUNDU

Yaşanan gelişmelerin ardından bina sakinleri durumu Yüksel'in yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları, Kadir Yüksel'i battaniyeye sarılı halde çekyat içerisinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Yüksel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksel'in yüzü aldığı darbeler nedeniyle tanınamaz hale gelirken, şahsın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler T.T, M.İ ve S.G'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.