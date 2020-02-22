: İzmir'deki açılışta konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na çattı: Aranızda da ben mi göremiyorum?

22.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu. Çarşamba günü gerçekleştirdiği grup konuşmasında sarf ettiği "Kılıçdaroğlu, Cumartesi günü İzmir'de bir açılış gerçekleştireceğim. Sen İzmir Milletvekilisin, sen de gel" sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Davet ettik gelmedi. Kendisi aranızda da ben mi göremiyorum?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun ülkemize şehrimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir aynı zamanda en önemli ticaret merkezlerimizden biri konumundadır. Bu otoyolunun Çiğli, Harmandalı, Koyundere bölümlerini peyderpey hizmete açmıştık. Bugün Koyundere, Aliağa Çandarlı kısmını da hizmete açacağız.

"TOPLAM YATIRIM BEDELİ 455 MİLYON EURO"

Bu bölgede kuzey güney istikametinde çıkan yoğunluk ister istemez şehir içi trafiğin de sıkışmasına neden oluyordu. Şehir içi trafiği de rahatlatıyoruz. Toplam yatırım bedeli 455 milyon euro olan projemiz yol kısmı yanında 14 köprülü kavşağı, bir tüneli, 38 köprüsü ve 8 viyadüğü ile gerçekten İzmir'e yakışır bir eser oldu. İzmir'den yola çıkan bir araç en fazla 40 dakika içerisinde Çandarlı'ya ulaşabilecek. Bu otoyolunun Çiğli, Harmandalı, Koyundere bölümlerini peyderpey hizmete açmıştık. Bugün Koyundere, Aliağa Çandarlı kısmını da hizmete açacağız. İzmir'in turizm potansiyeli bu projeyle çok daha üst seviyeye çıkacak. Zamandan, vakitten ve yakıttan sağladığı tasarrufla her ulaşım projesi gibi bu otoyolun ülkemize çok katkısı olacak.

KALABALIĞA KILIÇDAROĞLU'NU SORDU

Bu otoyolun sadece iş gücü ve akaryakıt olarak ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor. Bu otoyolun İzmir'imize ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi şahsım milletim adına tebrik ediyorum. İzmir'e bu güzel hizmeti kazandırdığımız günde bu şehrin milletvekillerinin tamamını aramızda görmek isterdik. Aynı zamanda İzmir Milletvekili olan Sayın Kılıçdaroğlu'na da grup konuşmamızda meclis kürsüsünden bu çağrıyı yaptım. Aranızda da ben mi göremiyorum? Maalesef Kılıçdaroğlu aramızda yok. Halbuki biz İzmir'in hayrına olan her mutlu günlerinde yanlarında olmaya özel ehemmiyet veriyoruz.

Türkiye'nin diğer 80 vilayeti gibi son 17 yılda yaptığımız 17 katrilyon lira yatırımla İzmir'in de çehresini değiştirdik. İzmir'e 2 millet bahçesi kazandırıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bugüne kadar 6 katrilyon lira tutarında sosyal yardım yaptık. Şehrimizde 35'i hastaneden oluşan toplam 110 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. Kentsel dönüşüm kapsamında 228 milyon lira kira yardımı sağladık. İstanbul yolculuğunu 3,5 saate, Bursa'yı 1 saate, Eskişehir'i 2-2,5 saate düşürdük.

"46 TARIM KOOPERATİF MARKETİNİ HİZMETE AÇACAĞIZ"

Tarımda İzmir'e son 17 yılda 4,5 milyar lira hibe desteği verdik. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında toplam 23 milyon liralık hibe ödemesi gerçekleştirdik. Organize Sera Bölgesi ile toplam 1 milyar liralık yatırım yapıyoruz. 46 tarım kooperatif marketini hizmete açacağız. Türkiye'nin terörden ekonomiye kadar geniş bir alanda verdiği mücadele yeni bir istiklal mücadelesidir. Artık kimse karşınıza dikilip sizinle alenen savaşmıyor. Sinsi yöntemle sürdürülen kuralsız bir savaşla karşı karşıyayız.

"İÇERİDE DAYANAĞI OLMAYAN TARTIŞMALAR BAŞLATILIYOR"

Milletimiz hamdolsun bu durumun farkında ve tüm gücüyle yanımızda. Türkiye Suriye'de Libya'da, Akdeniz'de kritik bir mücadele verirken bir anda içeride dayanağı olmayan tartışmalar başlatılıyor. Bu tartışmaların amacı ülkemizin demokratik, ekonomik ve güvenlik konularına katkıda bulunmak için değildir. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Boş tartışmalarla geçirecek tek bir anımız bile yoktur. Ortaya atılan iftiralara gereken cevabı verirken asıl işimize de dört elle sarılacağız. İzmir'deki şu güzel manzaranın bize verdiği mutluluğu hiçbir polemiğe değişmeyiz.

"VARSA BİZİMLE YARIŞACAK BİRİLERİ, HODRİ MEYDAN"

Varsa icraat konusunda bizimle yarışacak birileri çıksın hodri meydan diyoruz, biz bunlara meydanı boş bırakmayacağız. Ama ömrü boyunca ortaya tek bir eser bile koyamadıkları halde yalanla, iftirayla varlık gösterenlere de meydanı boş bırakmayacağız. Hem onların ağızlarının payını vereceğiz hem de yatırımlarımıza son sürat devam edeceğiz."

Haber Videosu