İzmir'de yangın havuzuna giren kişi boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de yangın havuzuna giren kişi boğuldu

İzmir'de yangın havuzuna giren kişi boğuldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

Kınık ilçesinde yangın havuzuna giren 55 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, hayatını kaybetti.

Kınık ilçesinde yangın havuzuna giren 55 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, hayatını kaybetti.

İddiaya göre Yıldırım, Bağalan Mahallesi İnkaya mevkisinde serinlemek için yangın havuzuna girdi.

Havuzun içinde eşinin hareketsiz yattığını gören Elif Yıldırım durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

Biyokütle enerji santrali yangınıyla ilgili savcılık inceleme başlattı
Biyokütle enerji santrali yangınıyla ilgili savcılık inceleme başlattı
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Lale Karabıyık Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Ben Affleck Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de yangın havuzuna giren kişi boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 01:02:39. #1.15#

title