İzmir'de yakalanan uyuşturucu satıcısının yöntemi polisi bile şaşırttı

İzmir'in Konak ilçesinde, bir otomobilin altına eğilen kişiden şüphelenen polis ekiplerinin yaptığı aramada, özel mıknatıs düzeneğiyle kalemlik içine gizlenmiş metamfetamin maddesi ve araç anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir otomobilin altına eğilen kişiden şüphelenen polis ekiplerinin yaptığı aramada, özel mıknatıs düzeneğiyle kalemlik içine gizlenmiş metamfetamin maddesi ve araç anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 28 Nisan Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Kemal Reis Mahallesi 280 sokak üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir otomobilin altına eğilen Kaan K.'den şüphelendi. Şüphelinin yanına giden ekipler, Kaan K.'nin eğilerek işlem yaptığı noktayı kontrol ederken, yapılan kontrolde otomobilin alt kısmına özel bir mıknatıs düzeneğiyle gizlenmiş bir kalemlik bulundu. Kalemliği açan polis ekipleri, 61 gram metamfetamin maddesi ve araç anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirdi.

Uyuşturucunun gizlenme yöntemine şaşıran polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu madde ve malzemelere el koyarken, Kaan K. ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı