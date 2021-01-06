Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kıyafetini değiştirip polise teslim oldu

İzmir'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, tartıştığı babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası polise giderek suçunu itiraf eden zanlı, babasını öldürmek için kullandığı bıçağı banyoya bıraktığını ve elbiselerini değiştirdiğini söyledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki olay, öğle saatlerinde Reis Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bahadır A. (43), birlikte yaşadığı babası Orhan A. (78) ile evin salonunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Bahadır A., babasını 25 yerinden bıçakladı. Olay sonrası soğuk kanlılıkla saat 18.00 sıralarında polis merkezine giden zanlı, işlediği cinayeti polise itiraf etti.

CİNAYETTE KULLANILAN BIÇAK EVİN BANYOSUNDA BULUNDU

Bahadır A.'nın suçunu itiraf etmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, evde yaptığı incelemede Orhan A.'yı yerde hareketsiz yatar halde buldu. Yaşlı adamın öldüğünün belirlenmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri, evde çalışma yaparken, cinayette kullanıldığı düşünülen bıçak evin banyosunda bulundu. Oğlu tarafından öldürülen yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ZANLININ İTİRAFI KAN DONDURDU

Öte yandan babasını öldürdükten sonra polis merkezine teslim olan Bahadır A.'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde, babasının uzun yıllardır kendisine kötü davrandığını ileri sürerek, öğle saatlerinde babasının evin salon kısmında oturduğu sırada tartıştıklarını ve daha önceden yanına aldığı bıçakla babasını yaklaşık 25 kez bıçakladığını, olay sonrası babasını öldürmek için kullandığı bıçağı banyoya bıraktığını, daha sonra ellerini yıkayıp, elbiselerini değiştirdiğini söylediği öne sürüldü.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Bahadır A., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bahadır A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı