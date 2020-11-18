Son dakika haber: Uyuyakalan fırıncının telefonunun çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Konak ilçesinde masada uyuyakalan fırın sahibinin cep telefonunun, dükkana giren bir kişi tarafından çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İzmir'in Konak ilçesinde masada uyuyakalan fırın sahibinin cep telefonunun, dükkana giren bir kişi tarafından çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Basmane semtindeki bir fırını işleten kişi, cep telefonun çalındığını belirterek, güvenlik kamerası görüntüleriyle polise başvurdu. Polis ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde fırın sahibinin, sabaha karşı saat 04.15 gibi bir masada uyuya kaldığı görülüyor. Yalın ayak fırına giren bir kişi de uyuyup uyumadığını kontrol ettiği fırın sahibinin cep telefonunu alıp dükkandan ayrılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz