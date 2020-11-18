Son dakika haber: Uyuyakalan fırıncının telefonunun çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Uyuyakalan fırıncının telefonunun çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

18.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:09

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Konak ilçesinde masada uyuyakalan fırın sahibinin cep telefonunun, dükkana giren bir kişi tarafından çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İzmir'in Konak ilçesinde masada uyuyakalan fırın sahibinin cep telefonunun, dükkana giren bir kişi tarafından çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Basmane semtindeki bir fırını işleten kişi, cep telefonun çalındığını belirterek, güvenlik kamerası görüntüleriyle polise başvurdu. Polis ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde fırın sahibinin, sabaha karşı saat 04.15 gibi bir masada uyuya kaldığı görülüyor. Yalın ayak fırına giren bir kişi de uyuyup uyumadığını kontrol ettiği fırın sahibinin cep telefonunu alıp dükkandan ayrılıyor.

Son dakika haber: Uyuyakalan fırıncının telefonunun çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber: Uyuyakalan fırıncının telefonunun çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber: Uyuyakalan fırıncının telefonunun çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber: Uyuyakalan fırıncının telefonunun çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

İlgili Haberler

Sandalyede uyuyakalan pastane sahibinin telefonunu çalındığı o anlar kamerada
Sandalyede uyuyakalan pastane sahibinin telefonunu çalındığı o anlar kamerada
Son dakika gündem: Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika gündem: Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobilin elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobilin elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Abdülhamit Gül Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Şener Şen Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Lance Stroll Sergio Perez Samet Aybaba
Tüm Haberler Medya Kasım Kabine Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Uyuyakalan fırıncının telefonunun çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 14:14:05. #1.14#
title