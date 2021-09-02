İzmir'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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İzmir'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

N.Ç'nin kullandığı 35 ASB 581 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Y.A. yönetimindeki 42 AEJ 684 plakalı otomobil, Bozköy Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada otomobildekilerden Beyhan Çetin hayatını kaybetti, yaralanan N.E, A.B.E. ve B.E. hastaneye kaldırıldı.

Aynı yolda A.M'nin (29) kullandığı 34 DCH 636 plakalı motosiklet devrildi.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, A.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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