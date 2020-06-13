İzmir'de taksiler çarpıştı: 2 yaralı
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İzmir'de taksiler çarpıştı: 2 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, 2 taksinin çarpışması sonucu araçlardan biri kaldırıma çıkıp, takla atarak ters döndü.

İzmir'de taksiler çarpıştı: 2 yaralı
13.06.2020 21:16 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:08

İZMİR'in Konak ilçesinde, 2 taksinin çarpışması sonucu araçlardan biri kaldırıma çıkıp, takla atarak ters döndü. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Gazi Bulvarı ile Şair Eşref Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Şair Eşref Bulvarı'ndan Eşrefpaşa yönüne giden, H.Y. yönetimindeki 35 T 6972 plakalı taksi, Gazi Bulvarı'ndan Basmane yönüne giden H.K.'nin kullandığı 35 T 7186 plakalı taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle H.K.'nin taksisi kaldırıma çıkıp, takla atarak ters döndü. Kazada 2 taksi şoförü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan H.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Kaza nedeniyle, Çankaya ve Basmane semtlerinde ulaşımda yoğunluk oluştu. Araçların çekicilerle kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından, trafik normale döndü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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