Son dakika haberleri: Süt kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri: Süt kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Ödemiş ilçesinde süt kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde süt kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mescitli Mahallesi yolunda Osman Keskinoğlu (33) yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Muhammed Ö. (34) idaresindeki 35 ZST 85 plakalı süt kamyonu ile çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Keskinoğlu kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Muhammed Ö. yaralandı.

Muhammed Ö. sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Süt kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Süt kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Süt kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Süt kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Süt kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Süt kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

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