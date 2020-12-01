Son dakika haberi: Silahla vurulan kişi ağır yaralandı
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Son dakika haberi: Silahla vurulan kişi ağır yaralandı

01.12.2020 08:17 | Son Güncelleme: 01.12.2020 08:48

Son dakika haberler... İzmir'in Bornova ilçesinde tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan yarış pistinin yanındaki boş arazide Volkan A. ile Devran G. karşılaştıktan sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan A, Devran G.'ye silahla ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı.

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Ağır yaralanan Devran G.'yi o sırada yanında bulunan arkadaşları, otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Devran G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi: Silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Son dakika haberi: Silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Son dakika haberi: Silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Son dakika haberi: Silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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