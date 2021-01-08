İzmir'de saman yüklü tır alt geçide sıkıştı
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İzmir'de saman yüklü tır alt geçide sıkıştı

08.01.2021 06:23 | Son Güncelleme: 08.01.2021 06:26
İzmir'de saman yüklü tır alt geçide sıkıştı

İzmir'in Konak ilçesinde saman balyaları taşıyan tır, alt geçide sıkıştı.

İzmir'in Konak ilçesinde saman balyaları taşıyan tır, alt geçide sıkıştı.

Konak'tan Balçova istikametine giden Muhammed Emin Alpkan (25) yönetimindeki saman balyaları yüklü 33 CDE 73 plakalı tır, Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan 4 metre yüksekliğindeki alt geçidin tavanına çarptı.

Alt geçide sıkışan tırın üstündeki saman balyalarının bir kısmı döküldü.

Polis ekiplerince, dökülen balyalar nedeniyle tek şeride düşen yolda güvenlik önlemi alındı.

Çevreye dağılan saman balyaları İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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