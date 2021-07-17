İzmir'de otomobilin takla atması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ovakent Mahallesi'nden Ödemiş istikametine giden Onur Y. (22) idaresindeki 35 AHF 978 plakalı otomobil, Menderes Köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Sinan A. (21) ve Nihat O. (21), araçta sıkıştı.

Yaralılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ve Sinan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp