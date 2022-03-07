İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
AA, Mehmet Ezgin - Güncel
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Bergama ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan kişi hayatını kaybetti.
Bergama ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, C.G. idaresindeki 35 VPA 43 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bayatlı Sitesi önünde, yolun karşısına geçmek isteyen Hülya Börcek'e (59) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Börcek, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.
Sürücü C.G. gözaltına alındı.
AA / Mehmet Ezgin - Güncel