İzmir'de kuru sıkıdan bozma tabanca yapan 1 şüpheli yakalandı
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İzmir'de kuru sıkıdan bozma tabanca yapan 1 şüpheli yakalandı

03.03.2021 00:04 | Son Güncelleme: 03.03.2021 00:08
İzmir'de kuru sıkıdan bozma tabanca yapan 1 şüpheli yakalandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kuru sıkıdan bozma tabanca yaptığı belirlenen 1 kişi, yapılan baskınla yapakandı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kuru sıkıdan bozma tabanca yaptığı belirlenen 1 kişi, yapılan baskınla yapakandı. Şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir adreste kuru sıkı tabancaların namlularının değiştirilerek gerçek mermi atan silahlara dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen baskında yapılan aramada 8 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 13 şarjör, 10 şarjör yayı, 7 sürgü, 46 namlu aparatı, 40 parçalı namlu aparatı, 74 fişek ve namlu açmaya yarayan çeşitli aletler ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli ise gözaltına alındı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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