İzmir'de karısını kurşun yağmuruna tutarak öldüren cani koca tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de karısını kurşun yağmuruna tutarak öldüren cani koca tutuklandı

14.03.2021 21:30 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:01

İzmir'de eşi Hüsna Temurtaş'ı tabancasıyla 5 el ateş ederek öldüren Hüseyin Temurtaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cani koca, "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" ifadesini kullanmıştı.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Hüseyin Temurtaş, dün saat 16.00 sıralarında, Ümit Mahallesi 7312 Sokak'taki bir apartmanın 3'ncü katındaki evlerinde, iddiaya göre, eşi Hüsna Temurtaş ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine belinden çıkardığı tabancayla eşine 5 el ateş etmişti. Ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Temurtaş ise kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçmış çok geçmeden Bornova'da yakalanmıştı.

İFADESİ PES DEDİRTMİŞTİ

Yakalandıktan sonra emniyete götürülen Temurtaş'ın emniyette verdiği ilk ifadede, "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" dediği öğrenilmişti. Emniyetteki sorgusu ve işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi koca adliyeye sevk edildi. Karısını silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TALİHSİZ KADIN MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan cinayete kurban giden Hüsna Temurtaş'ın (30) cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı. Temurtaş'ın cenazesinin, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

İzmir'de karısını kurşun yağmuruna tutarak öldüren cani koca tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Deniz Çakır Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de karısını kurşun yağmuruna tutarak öldüren cani koca tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 22:02:11. #1.14#
title