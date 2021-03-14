İzmir'de karısını kurşun yağmuruna tutarak öldüren cani koca tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Hüseyin Temurtaş, dün saat 16.00 sıralarında, Ümit Mahallesi 7312 Sokak'taki bir apartmanın 3'ncü katındaki evlerinde, iddiaya göre, eşi Hüsna Temurtaş ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine belinden çıkardığı tabancayla eşine 5 el ateş etmişti. Ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Temurtaş ise kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçmış çok geçmeden Bornova'da yakalanmıştı.

İFADESİ PES DEDİRTMİŞTİ

Yakalandıktan sonra emniyete götürülen Temurtaş'ın emniyette verdiği ilk ifadede, "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" dediği öğrenilmişti. Emniyetteki sorgusu ve işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi koca adliyeye sevk edildi. Karısını silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TALİHSİZ KADIN MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan cinayete kurban giden Hüsna Temurtaş'ın (30) cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı. Temurtaş'ın cenazesinin, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.