Kaçak deniz patlıcanı avlayan 5 kişiye para cezası kesildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 145 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi, 5 kişiye 37 bin 145 lira idari para cezası uygulandı.

Karantina Adası'nın doğu kısmında, yasak olmasına rağmen dalış yapanlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Urla Deniz Limanı Büro Amirliği ekipleri, 4 kişinin kaçak avladığı 120 kilogram deniz patlıcanı ele geçirdi.

Yine İskele Mahallesi sahilinde gece fenerle dalış yapan bir kişinin avladığı 25 kilogram deniz patlıcanına el konuldu.

Kaçak avlandıkları belirlenen 5 kişiye 37 bin 145 bin lira ceza kesildi.

Ele geçirilen deniz patlıcanları doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Öte yandan 1. derece sit alanında dalış yapan kişiler hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da işlem başlatılacağı öğrenildi.