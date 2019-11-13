İzmir'de jeotermal ihalesine tepki

13.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:36

İzmir'de bazı sivil toplum kuruluşları, kent genelinde yeni açılacak jeotermal kaynak alanlarıyla ilgili ihalelere tepki için basın açıklaması yaptı.

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) öncülüğünde Konak'ta düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda sivil toplum kuruluşundan temsilciyle jeotermal ihalesine konu olan bazı köylerden gelen vatandaşlar katıldı.

EGEÇEP Sözcüsü Alime Yalçın Mitap, yaptığı açıklamada İzmir'in 16 ilçesindeki 33 sahada jeotermal kaynak sahası olarak kiraya verilecek arazilerin verimli tarım alanları olduğunu belirtti.

Arama ve işletme faaliyetlerinin Ege Bölgesi'nin geleneksel tarım ürünleri olarak bilinen ve büyük oranda ihraç edilen incir, üzüm, zeytin ve kestane gibi ürünleri olumsuz etkileyeceğini iddia eden Mitap, çalışmalar sırasında sıyrılacak bitkisel toprak miktarının belirsiz olduğunu öne sürdü.

Mitap, İzmir için açılan ihalelerin iptal edilmesini istediklerini, bu amaçla imza topladıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA