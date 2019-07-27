İzmir'de iş kazası
Torbalı ilçesinde biçerdöver ayağını kaptıran işçi yaralandı.
Torbalı ilçesinde biçerdöver ayağını kaptıran işçi yaralandı.
Atalan Mahallesi'nde mısır hasadı yapılırken biçerdöver makinesinin önünde bulunan Erdoğan Köklü, aracın çarpması sonucu ayağını kaptırdı.
Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince Torbalı'daki bir hastaneye kaldırılan Köklü, ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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