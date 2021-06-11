İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

İzmir'in Bergama ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Fatih Ateş idaresindeki 10 FT 726 plakalı otomobil, Bergama-Soma kara yolunun 5. kilometresinde, Bülent Gülen'in kullandığı 35 L 5178 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Gülen olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Mehmet Fatih Ateş ile Ali Baloğlu yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bülent Gülen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.???????

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

Son dakika haberi! Yemen'deki Husiler Marib kentine füzeler ve İHA'larla saldırdı: 8 ölü, 27 yaralı
Son dakika haberi! Yemen'deki Husiler Marib kentine füzeler ve İHA'larla saldırdı: 8 ölü, 27 yaralı
Son dakika haber | Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü
Son dakika haber | Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Ali Babacan Murat Kurum Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Fatma Turgut Burcu Biricik Fahriye Evcen
Spor Diego Ergin Ataman Yiğit Şardan Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 11:56:41. #1.13#

title