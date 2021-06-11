İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'in Bergama ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İzmir'in Bergama ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mehmet Fatih Ateş idaresindeki 10 FT 726 plakalı otomobil, Bergama-Soma kara yolunun 5. kilometresinde, Bülent Gülen'in kullandığı 35 L 5178 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Gülen olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Mehmet Fatih Ateş ile Ali Baloğlu yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bülent Gülen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin