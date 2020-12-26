Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı

26.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:16

İzmir'in Urla ilçesinde, hazine ve orman arazilerini kanuna aykırı olarak satmaya çalıştığı iddia edilen 6'sı kamu görevlisi 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Urla ilçesinde, hazine ve orman arazilerini kanuna aykırı olarak satmaya çalıştığı iddia edilen 6'sı kamu görevlisi 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.Ç, M.K, N.A, M.Y, D.G, M.Ö, G.U. ve B.E'nin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Urla Adliyesine sevk edildi.

Operasyon

Jandarma ekipleri, Urla'da hazine ve orman arazilerinin kanuna aykırı şekilde satılmak istendiği ve 2B vasfındaki arazilerle ilgili usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekipler, 24 Aralık'ta 6'sı kamu görevlisi 8 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "irtikap" gibi suçları işledikleri öne sürülmüştü.

Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı
Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı
Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı
Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Öznur Çalık Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Coşkun Sabah Hatice Şendil Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Vitor Hugo Okan Buruk Ryan Babel Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Tv Ocak Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 16:22:04. #1.15#
title