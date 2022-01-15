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İzmir'de günlük yaşam

AA / Aytaç Ünal - Haberler | Güncel

Gökyüzünde uçan martılar Vatandaşların martıları ekmek parçalarıyla beslemesi Martıların ekmek parçalarını yakalayabilmek için birbirleriyle yarışması İZMİR - Ocak ayında güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar martıları ekmek parçaları ile besledi.

Gökyüzünde uçan martılar

Vatandaşların martıları ekmek parçalarıyla beslemesi

Martıların ekmek parçalarını yakalayabilmek için birbirleriyle yarışması İZMİR - Ocak ayında güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar martıları ekmek parçaları ile besledi. Martılar ekmek parçalarını yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştı.

İzmir'de günlük yaşam

İzmir'de günlük yaşam

İzmir'de günlük yaşam

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AA / Aytaç Ünal - Son Dakika Haberleri
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Gökyüzünde uçan martılar Vatandaşların martıları ekmek parçalarıyla beslemesi Martıların ekmek parçalarını yakalayabilmek için birbirleriyle yarışması İZMİR - Ocak ayında güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar martıları ekmek parçaları ile besledi.

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