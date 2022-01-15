İzmir'de günlük yaşam

Gökyüzünde uçan martılar Vatandaşların martıları ekmek parçalarıyla beslemesi Martıların ekmek parçalarını yakalayabilmek için birbirleriyle yarışması İZMİR - Ocak ayında güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar martıları ekmek parçaları ile besledi.

Gökyüzünde uçan martılar

Vatandaşların martıları ekmek parçalarıyla beslemesi

Martıların ekmek parçalarını yakalayabilmek için birbirleriyle yarışması İZMİR - Ocak ayında güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar martıları ekmek parçaları ile besledi. Martılar ekmek parçalarını yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştı.