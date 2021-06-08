İzmir'de günlük koronavirüs vaka sayısı 200'ün altına düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de günlük koronavirüs vaka sayısı 200'ün altına düştü

İzmir'de günlük koronavirüs vaka sayısı 200'ün altına düştü
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 200'ün altına düştüğünü açıkladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 200'ün altına düştüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde, kadın üreticilere yönelik 250 bin domates fidesi dağıtımı etkinliğine katılan Köşger, İzmir'in tarımda öncü şehirlerden birisi olduğunu belirtti.

Önceki organizasyonlarda da yaklaşık 2 milyon fideyi toprakla buluşturduklarını hatırlatan Köşger, "Bugün de 250 bin fideyi toprakla buluşturmak üzere bir araya geldik. İzmir'in 30 ilçesinde dağıtıyoruz. Tarım tüm zamanlarda en stratejik sektör. Vazgeçilmez. Tarımı en sağlıklı şekilde yapmamız lazım. Dolayısıyla bu işi geni değiştirilmemiş, yerli ve milli tohumlarla yürütmeye çalışıyoruz." dedi.

Köşger, kadınların tarımda çok önemli rol üstlendiğine dikkati çekerek, özellikle kırsalda yaşayan kadınların yükünün daha ağır olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Köşger, domates fidesi dağıttığı kadınlarla bir süre sohbet etti.

Programın ardından gazetecilerin salgınla mücadele, tedbirler ve günlük vaka sayılarına ilişkin sorularını cevaplandıran Köşger, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İzmir, vaka sayısı anlamında çok iyi noktalara doğru gidiyor. Tam kapanma sırasında günlük vaka sayısı hedefi 200 idi. Şu anda günlük vaka sayısında 200'ün altına indik. Günlük vefat sayısı değişiyor tabii. Vefat sayısı farklı bir grafik izliyor ama günlük 2'ye kadar düştüğümüz oldu. İyi bir durumdayız. Yoğun bakımla da ilgili her zaman söylediğim gibi İzmir'de bir sıkıntı yok."

Bir gazetecinin, CHP İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır'ın kendisiyle ilgili medyaya yansıyan eleştirilerini hatırlatması üzerine Köşger, "Biz polemiklere girmek için buralarda değiliz. Ben bu ilde devletin valisiyim. Burada gücümüzün yettiği kadar bu şehre hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu tür kısır polemiklere girmemek lazım. Şehrin daha iyi hale getirilmesi için neler yapılması lazım ona odaklanmak gerekiyor. Ben bu tür kısır polemiklere girmem." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da Sayın...
Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da Sayın...
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığımızca...
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığımızca...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Kerimcan Durmaz Erkan Petekkaya
Spor Mert Günok Ergin Ataman Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de günlük koronavirüs vaka sayısı 200'ün altına düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 13:13:57. #1.14#

title