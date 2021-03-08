Son dakika haberi | İZMİR İzmir'de FETÖ operasyonu 31 gözaltı

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İzmir'de FETÖ operasyonu 31 gözaltı

İZMİR'de, FETÖPDY'nin hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kapatılan Yamanlar Koleji'nin eski Genel Müdürü Bülent A.?nın da olduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 179 bin dolar ve 37 bin 500 TL ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY'nin gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenledi. Örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock' kullanan ve 'FETÖPDY'yi yeniden diriltmek' için birtakım faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen, aralarında avukat, öğretmen, meslekten ihraç edilen polis ve astsubayların da olduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, örgüt mensubu olan kişilerden temin edildiği değerlendirilen 179 bin dolar ve 37 bin 500 TL ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında, kapatılan Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent A. ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen bir yarbayın da bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı