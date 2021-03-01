İzmir'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, anneannesi ise tedavi altına alındı.

İzmir'in Bergama ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, anneannesi ise tedavi altına alındı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Evde dumandan etkilenen Hatice Çetiner ile 5 yaşındaki torunu Musa Taşıyan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doktorların müdahalesine rağmen Musa Taşıyan hayatını kaybetti, anneannesinin tedavisi ise devam ediyor.

Yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin