İzmir'de dur ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı: 1 polis yaralı
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İzmir'de dur ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı: 1 polis yaralı

İzmir'de dur ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı: 1 polis yaralı
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Karabağlar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan şüpheli ve onu kovalayan polis ekiplerinin kaza yapması sonucu bir polis yaralandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan şüpheli ve onu kovalayan polis ekiplerinin kaza yapması sonucu bir polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi'nde Yusuf İ. idaresindeki 35 F 5147 plakalı otomobil, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince yaklaşık 1 saat kovalanan otomobil, Çiğli ilçesi Cahar Dudayev Bulvarı'nda bulunan bir benzin istasyonunun yakınlarında polis otosuna çarparak kaza yaptı.

Sürücü kazanın ardından kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Kazada hafif yaralanan polis, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içmekte kullanılan düzenek ve testere ele geçirildi.

Ayrıca şüphelinin, otomobille kaçtığı sırada yola uyuşturucu madde atmış olabileceğini değerlendiren ekipler, kovalamacanın yaşandığı güzergahta arama yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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