İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti İzmir'de, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Berkan Dingiloğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle İzmir'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren doktorların sayısı dörde yükseldi.

İzmir'de, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Berkan Dingiloğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜ, SAĞLIK CAMİASINI YASA BOĞDU

İzmir Tabip Odası üyesi ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Berkan Dingiloğlu'nun koronavirüsü testi pozitif çıkmıştı. Dr. Galip Berkan Dingiloğlu'ndan acı haber geldi. İzmir Tabip Odası, 64 yaşındaki doktorun hayatını kaybettiğini duyurdu. Dr. Galip Berkan Dingiloğlu'nun ölümü sağlık camiasını yasa boğdu.

İZMİR'DE DAHA ÖNCE ÜÇ DOKTOR DAHA VİRÜSTEN DOLAYI YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İzmir'de daha öncede Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uzun yıllar doktorluk yapan Nihat Dayanıklı (70) ile bir ambalaj firmasında iş yeri hekimliği yapan Dr. Muharrem İdiz ve kardeşi Dr. Nuri İdiz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti

Kaynak: İHA