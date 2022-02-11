İzmir'de, bakkalda yangın sonrası patlama

İZMİR'in Konak ilçesindeki bakkalda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Ballıkuyu Mahallesi'ndeki Cemil Raşo'ya ait bakkalda, yangın sonrası patlama oldu. Patlamanın etkisiyle iş yerinin kepenkleri ile çok sayıda malzeme, caddeye doğru fırladı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, müdahale ederek alevleri söndürdü. Sağlık görevlileri de patlamada yaralanan Abdülkerim Civanmahmut (24) ile 3 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Civanmahmut'un sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. ? Yangın ve patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.