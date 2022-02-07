İzmir'de babasını öldürdüğü iddia edilen genç gözaltına alındı - Haberler
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İzmir'de babasını öldürdüğü iddia edilen genç gözaltına alındı

AA, Mehmet Ezgin - Güncel
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İzmir'de babasını öldürdüğü iddia edilen genç gözaltına alındı

İzmir'in Bergama ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 313 Sokak'ta Hüseyin K. (55) ile oğlu B.K. (28) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda B.K, babasını bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hüseyin K'nın hayatını kaybettiği belirledi.

Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Mehmet Ezgin - Güncel

Bergama, Fatih, İzmir, Güncel, Haber

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