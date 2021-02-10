İzmir'de şüpheli ölüm! Apartmanın 7'nci katından düşen şahıs hayatını kaybetti
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İzmir'de şüpheli ölüm! Apartmanın 7'nci katından düşen şahıs hayatını kaybetti

10.02.2021 07:10 | Son Güncelleme: 10.02.2021 08:18

İzmir'de henüz belirlenemeyen bir nedenle 13 katlı apartmanın 7'nci katından düşen şahıs, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 03.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi 1609 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Okay Coşar (32), henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 13 katlı bir apartmanın 7'nci katından, sitenin bahçesine düştü.

AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Coşar, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'de şüpheli ölüm! Apartmanın 7'nci katından düşen şahıs hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de şüpheli ölüm! Apartmanın 7'nci katından düşen şahıs hayatını kaybetti
İzmir'de şüpheli ölüm! Apartmanın 7'nci katından düşen şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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