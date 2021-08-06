İzmir'de 5 milyon doz aşı yapıldı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte bugün 5 milyonuncu doz aşının yapıldığını açıkladı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte bugün 5 milyonuncu doz aşının yapıldığını açıkladı.
Köşger, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kentteki aşı çalışmaları konusunda sosyal medya hesabından bilgi verdi.
Köşger, "Mavi İzmir'imizde bugün 5 milyonuncu doz aşı yapıldı. Haydi İzmirliler. Kentimizdeki aşılanma oranını yüzde 100'e çıkarmak üzere, hep birlikte kolları sıvıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz