İzmir'de 2 yunus polisi kazada yaralandı
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İzmir'de 2 yunus polisi kazada yaralandı

27.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:11
İzmir'de 2 yunus polisi kazada yaralandı

İZMİR'de, motosikletli yunus ekibi, aniden manevra yapan hafif ticari araca çarptı.

İZMİR'de, motosikletli yunus ekibi, aniden manevra yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada, 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Tepecik alt geçidinde meydana geldi. Sağ şeritte giden 35 A 4870 plakalı motosikletli yunus ekibi, sürücüsünün aniden manevra yaptığı 45 EP 311 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 yunus polisi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrasında, Tepecik alt geçidi bir süre trafiğe kapatıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de 2 yunus polisi kazada yaralandı
İzmir'de 2 yunus polisi kazada yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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