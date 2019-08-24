İZMİR Bu kulaçlar şiddet gören kadınlar için

24.08.2019 10:58

Bu kulaçlar şiddet gören kadınlar için

İzmir'de açık su yüzücüsü olan 6 kişilik ekip, kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Çeşme'den Seferihisar'a kulaç atmaya başladı. Yaklaşık 24 saat boyunca 80 kilometre mesafe kat edecek olan yüzücüler, başlarına taktığı bonelerde de şiddet gören kadınların isimlerini taşıyor.

İzmir'de, açık su yüzücüsü olan 6 kişilik ekip, Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD) desteği ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'nın (EÇEV) işbirliği ile kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen ortak bir proje kapsamında, Çeşme'den Seferihisar'a doğru kulaç atmaya başladı. Eski milli yüzücüler Senem Ülker ve Ayşin Oya Bekbay'ın yanı sıra eczacı Seda Kansuk, bir şirketin üst düzey yöneticisi Şadi Gödek, makine mühendisi Memduh Kansuk ve bilgisayar mühendisi Uğur Doğan'dan oluşan ekip sabahın erken saatlerinde Çeşme'de toplandı. Yüzücüler toplanma alanına 'Kadına değil kendine meydan oku' yazılı tişörtlerle geldi, başlarına taktığı bonelerde de şiddet gören kadınların isimlerini taşıdı. Kendi alanlarında önemli başarılara imza atan ekip, toplumun kanayan yarası kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla dönüşümlü olarak 1'er saat olmak üzere Çeşme'den Seferihisar'a yüzerek ortalama 80 kilometre mesafe kat edecek. Gece boyunca kesintisiz devam edecek yüzme aktivitesi için yüzücülere bir ışık kaynağı ile destek verilecek.

Kaynak: DHA