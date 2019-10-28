İzmir beydağ kestanesine festivalli tanıtım

28.10.2019 13:51

Beydağ kestanesine festivalli tanıtım

İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen 1'inci Kestane Festivali'nde, katılımcılara hem odun ateşi üzerinde, hem de fırında haşlanmış olarak toplam 500 kilogram kestane dağıtıldı.

Beydağ'da 1'inci Kestane Festivali Çomaklar Mahallesi köy meydanında gerçekleştirildi. Ödemiş Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festival kapsamında kurulan stantlarda yöresel ürünler tanıtılıp, satışa sunuldu. Festivale İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ödemiş, Tire, Bayındır başta olmak üzere çevre ilçelerden de festivale ilgi büyük oldu. Festival'de yoğun ilgi ile karşılaşan Tunç Soyer, kestane ağaçlarının dağ köylerinin en değerli ekonomik varlıkları olduğunu söyledi. Beydağ Belediye Yılmazlar ise, ilçede yıllık 5 bin ton kestane üretildiğini ve büyük bölümünün yurt dışına da gönderildiklerini vurguladı. Başkan Yılmazlar, ihraç edilmeyen kestanelerin ise Bursa'ya kestane şekeri hammaddesi yapılmak üzere gönderildiği belirterek, İlçemizde, Çomaklar, Adaküre, Palamutçuk, Erikli, Halıköy, Yeniyurt, Yukarı Aktepe, Çamlık, Yağcılar, Yeşiltepe, Tabaklar, Eğridere, Beyköy mahallelerinde yoğun olarak kestane yetiştirilmekte. Ülkemiz dünya kestane üretiminde önemli bir yere sahiptir. Ancak, özellikle bölgemiz bu konuda ilk sıradadır dedi. Festival kapsamında 'En İyi Kestane Üreticisi' yarışması da düzenlendi. Büyük heyecanın yaşandığı yarışmada, 92 puan ile Eğridere Mahallesi'nden Savaş Sarıkulak en iyi kestane üreticisi seçildi. Sarıkulak'ı 89 puanla ikinci olan Çomaklar Mahallesi'nden Umut Yılmaz, 80 puanla üçüncü olan yine aynı mahalleden Mestan Yağcı takip etti.

Festivalin sonunda konuklara keşkek, saç pidesi, ızgara, haşlama ve fırında olmak üzere toplam 500 kilogram kestane gibi ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: DHA