İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
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İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Çanakkale'de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ndan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.06 km olarak kayıtlara geçti. Kandilli ise depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıkladı.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Sarsıntı sonrası AFAD'ın sosyal medya hesabından, "Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

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