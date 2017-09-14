İzmir 15 Yumurta İçin 15 Bin Lira Ceza Gelince Şoke Oldu

15 yumurta için 15 bin lira ceza gelince şoke oldu



İZMİR'in Foça İlçesi'nde, 65 yaşındaki Mümin Ihlamur'a pazarda damgasız yumurta sattığı gerekçesiyle 15 bin TL cezası kesildi. Ihlamur, Foça İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 2 yıl 4 ay önce tuttuğu tutanağa istinaden kesilen cezaya, avukatı aracılığıyla Foça Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti.



Foça'nın kırsal Gerenköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mümin Ihlamur, 2015 yılı Mayıs ayında, kümesindeki 30 yumurtayı tandığı eşe dosta satmak için Foça Pazarı'na götürdü. Yumurtalardan 15'ini satıp, diğer 15'ini de tezgahının yan tarafına koyup, sipqariş verip almaya gelecek kişiyi beklemeye başladı. Bu sırada gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimde Ihlamur'un sattığı yumurtaların kabuğunda, işletme numarası, kümes numarası ve yumurtlama tarihi ibarelerinin yer aldığı damganın bulunmadığını belirledi. İddiaya göre, ekipler Ihlamur'u uyarıp, söz konusu damgayı temin etmesi için 30 gün süre verdi. Ancak, bir daha kendisini ne görmeye ne de denetlemeye gelen olmadığını ileri süren Ihlamur, aradan geçen 2 yıl 4 aylık sürenin ardından gelen tebligatla, 15 bin liralık para cezası kesildiğini öğrenince şoke oldu. 15 yumurta için toplam 15 bin lira ceza kesilen Ihlamur, "15 bin lira param olsa zaten ben niye çalışayım. Hayatım boyunca bu kadar parayı ben birarada görmedim. Kıt kanaat geçinen bir aileyiz. Bunun suç olduğunu bilsem bırakın yumurta satmayı ihtiyacım kadar bile tavuk beslemem. Köylü kardeşlerim düşünsünler, taşınsınlar, tavuğu olanlar ona göre dikkat etsinler. Benim başıma gelen onların başına gelmesin. Biz işletme değiliz ki damgamız olsun. Altı üstü ihtiyacımızın falası olan birkaç yumurtayı satmak istedik, başımıza gelmeyen kalmadı" dedi.



Ihlamur, geçen 11 Eylül'de eline ulaşan tebligat üzerine avukatı Aycan Güler aracılığı ile Foça Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup, cezaya itiraz etti.