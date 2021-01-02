Izmaylovo Kremlin beyaza büründü

Başkent Moskova'da etkili olan 2021'in ilk kar yağışı ardından Izmaylovo Kremlin ve çevresi adete beyaza büründü. Yeni yıl tatilindeki Moskovalılar, yağan karla birlikte yürüyüş yaptı. Süslemeler ve ahşap mimarisiyle görenleri büyüleyen, Rus masal çizimlerinden de esinlenilerek inşa edilen ve 14 ile 17'nci yüzyıl dönemindeki Moskova'nın izlerini taşıyan Izmaylovo Kremlin, başkentin en önemli kültür ve eğlence merkezleri arasında yeralıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan