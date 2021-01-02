Izmaylovo Kremlin beyaza büründü
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Izmaylovo Kremlin beyaza büründü

02.01.2021 23:11 | Son Güncelleme: 02.01.2021 23:15

Başkent Moskova'da etkili olan 2021'in ilk kar yağışı ardından Izmaylovo Kremlin ve çevresi adete beyaza büründü.

Başkent Moskova'da etkili olan 2021'in ilk kar yağışı ardından Izmaylovo Kremlin ve çevresi adete beyaza büründü. Yeni yıl tatilindeki Moskovalılar, yağan karla birlikte yürüyüş yaptı. Süslemeler ve ahşap mimarisiyle görenleri büyüleyen, Rus masal çizimlerinden de esinlenilerek inşa edilen ve 14 ile 17'nci yüzyıl dönemindeki Moskova'nın izlerini taşıyan Izmaylovo Kremlin, başkentin en önemli kültür ve eğlence merkezleri arasında yeralıyor.

Izmaylovo Kremlin beyaza büründü
Izmaylovo Kremlin beyaza büründü
Izmaylovo Kremlin beyaza büründü
Izmaylovo Kremlin beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan

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