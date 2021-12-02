İzlanda'da ABD Büyükelçiliği konutu yakınlarında bomba bulundu - Haberler
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İzlanda'da ABD Büyükelçiliği konutu yakınlarında bomba bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
İzlanda'da ABD Büyükelçiliği konutu yakınlarında bomba bulundu

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te ABD Büyükelçiliği konutunun yakınlarındaki bir çöp konteynerinde el yapımı patlayıcı bulundu.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te ABD Büyükelçiliği konutunun yakınlarındaki bir çöp konteynerinde el yapımı patlayıcı bulundu. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İzlanda Polisi'nden yapılan açıklamada, başkent Reykjavik'in Manatun bölgesinde bulunan ABD Büyükelçiliği konutu yakınlarındaki çöp konteynerinde el yapımı patlayıcı bulunduğu ifade edildi. Bombanın ABD Büyükelçiliğini hedef aldığına ilişkin kanıt bulunamadığı belirtilen açıklamada, "Ulusal Polis Komiserinin özel bir birimi çağrıldı. Sitenin güvenliği sağlandı ve bomba etkisiz hale getirildi. Soruşturma kapsamında olayın büyükelçilikle ilgili olduğuna dair hiçbir şey ortaya çıkmadı" denildi. Öte yandan polis, 3 olayla ilgisi olduğu ifade edilen ve daha önce suçları bulunan 3 kişinin gözaltına alındığını, birinin serbest bırakıldığını duyurdu.


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