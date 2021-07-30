İyilik Sağlık Derneği'nden Mali'ye sağlık yardımı
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İyilik Sağlık Derneği'nden Mali'ye sağlık yardımı

İyilik Sağlık Derneği'nden Mali'ye sağlık yardımı
Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

İyilik Sağlık Derneği'nden (İSD) bir ekip, TİKA işbirliğiyle çeşitli sağlık yardımlarında bulunmak üzere Mali'nin başkenti Bamako'ya gitti.

İyilik Sağlık Derneği'nden (İSD) bir ekip, TİKA işbirliğiyle çeşitli sağlık yardımlarında bulunmak üzere Mali'nin başkenti Bamako'ya gitti.

Dernek üyesi 4 uzman, 2 pratisyen doktor ve 1 eczacıdan oluşan ekip, Bamako'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne geldi.

Ekiptekiler, uçakta yanlarında götürecekleri ilaç ve tıbbi malzeme ile biletlerinin işlemlerini yaptı.

3 bin kişiye sağlık hizmeti sunulacak

AA muhabirine açıklama yapan İSD Genel Başkanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, 2021 yılının ilk saha çalışmasını Mali'ye yaptıklarını söyledi.

Ekip olarak Faladie Mülteci Kampı'nda birinci basamak sağlık hizmeti vermek amacıyla yola çıktıklarını belirten Sezikli, "3 bin kişiye sağlık hizmeti sunacağız. Birinci sağlık hizmetinin yanında bölgede sağlık adına uzun soluklu nelerin yapılabileceğini gözlemleyeceğimiz ve her yaş grubundan hastayı muayene edeceğiz" dedi.

İSD Saha Koordinatörü Uzm. Dr. Talha Karadoğan ise Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve İSD işbirliği kapsamında bu yıl Afrika ülkesi Mali'de çalışma yapacaklarını belirtti.

Amaçlarının bölgenin sağlık problemine bir nebze de olsa çare olmak olduğunu anlatan Karadoğan, "Ekipte dahiliye, çocuk, anestezi ve göz hastalıkları uzmanları, pratisyen hekim ve eczacımızla birlikte yarım tondan fazla tıbbi malzeme ve ilacımızla beraber oradakilere şifa olmaya çalışacağız. Bu seyahatte daha sonra yapacağımız çalışmaların planlamasını da yapacağız. İleride bölgede yapılabilecek projeler için görüşmeler de yapacağımız seyahatimizin bölge için faydalı olması en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ekip, THY'nin TK 0541 sefer sayılı uçağıyla 18.45'te Mali'ye hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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