İyilik için bir araya geldiler
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İyilik için bir araya geldiler

İş insanı ve hayırsever Erdoğan Uludağ ve 2002 Dünya Güzeli Azra Akın son dönemde gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ceza evlerinde anneleriyle birlikte yaşamak zorunda olan 40'tan fazla çocuğu, bir günlüğüne de olsa dışarıya çıkarıp moral veren ikili korona nedeniyle ara verdikleri projelerine devam edecekler.

İyilik için bir araya geldiler
21.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:16

İş insanı ve hayırsever Erdoğan Uludağ ve 2002 Dünya Güzeli Azra Akın son dönemde gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ceza evlerinde anneleriyle birlikte yaşamak zorunda olan 40'tan fazla çocuğu, bir günlüğüne de olsa dışarıya çıkarıp moral veren ikili korona nedeniyle ara verdikleri projelerine devam edecekler. İyilik ve yardım için omuz omuza çalışan Azra Akın ve Erdoğan Uludağ, salgın sürecinde de çalışamayan ve ekonomik olarak zor durumda olan kadınlar başta olmak üzere birçok aileye yardım yapmak için harekete geçti. Yaklaşık 30 kişilik bir ekiple birlikte telefon ya da sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşan ihtiyaç sahiplerinin dertlerine derman olmaya çalışan Akın ve Uludağ son bir ayda 5 bini aşkın yardım talebi aldıklarını söylediler.

Yardım Yapmak İçin Milyoner Olmak Gerekmez

"Bu süreçte herkes birbirine gücü kadar yardım edebilir" diyen Azra Akın, pandemi sürecinde kadınların ve ailelerin içerisinde bulunduğu zor durumu değerlendirdi. Azra Akın şöyle konuştu: "Kadın olmak hiçbir dönemde kolay olmadı. Kovid-19 hayatları alt üst etti. Salgın dil, din, ırk yaş cinsiyet ayırt etmiyor olsa da sağlık sektörü çalışanlarını, dar gelirlileri ve yoksulları daha çok etkiledi. Açıkçası bir insan olarak hayatım boyunca dayanışmanın, yardımlaşmanın sadece ahlaki bir zorunluluk olduğunu düşünmedim. Bu aynı zamanda ortak çıkarlarımız ve geleceğimiz için hepimize düşen görev. Biz de Erdoğan Uludağ ile birlikte bu süreçte daha fazla neler yapabiliriz diye kafa yorduk ve işe koyulduk. Bizim odak noktamızda kadınlar ve çocuklar var."



Kaynak: Snob Magazin

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