İyileşen Kovid-19 hastaları, "Takip Merkezleri"nde izlenmeye başlandı
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İyileşen Kovid-19 hastaları, "Takip Merkezleri"nde izlenmeye başlandı

16.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:13
İyileşen Kovid-19 hastaları,

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Takip Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Cenk Aypak, Sağlık Bakanlığınca tüm illerde açılması hedeflenen merkezlerde, bütüncül bir yaklaşımla hastaların biyolojik, psikolojik, sosyal sorunlarının neler olduğunu tespit etmeye yönelik...

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Takip Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Cenk Aypak, Sağlık Bakanlığınca tüm illerde açılması hedeflenen merkezlerde, bütüncül bir yaklaşımla hastaların biyolojik, psikolojik, sosyal sorunlarının neler olduğunu tespit etmeye yönelik çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan kişilerin sağlık durumlarının kontrol ve takibi için "Kovid-19 Takip Merkezleri" açmaya başladı. Pilot uygulamalarına Ankara ve Eskişehir'de başlanan merkezlerde, bu ay ilk hastalar kabul edildi.

Aypak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerin, Kovid-19 geçirmiş kişilerde, hastalığa bağlı uzun dönemde oluşabilecek komplikasyonların tespiti, bunlara erken dönemde müdahale edilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi için açıldığını belirtti.

Vatandaşların merkezlere gönüllülük esasına göre davet edildiğinin altını çizen Aypak, "Kovid-19 geçirmiş hastalarımızı arayarak merkezimize davet ediyoruz. Gönüllü olurlar ve gelmek isterlerse uygun oldukları gün için kendilerine randevu veriliyor. Hocalarımız tarafından oluşturulmuş bir görüşme şemamız var. Belirtilerin açığa çıkarılmasını amaçlayan detaylı bir sistem sorgulaması, ardından detaylı bir fizik muayenesi, biyokimyasal değerlere bakılması ve diğer tetkiklerimiz mevcut." bilgisini verdi.

Aypak, herhangi bir rahatsızlık, doktorun tespit ettiği bir belirti veya testler sonucu ortaya çıkan bir olumsuzluk olması durumunda kişinin, ilgili daldaki uzmanlara yönlendirildiğini dile getirerek, "İlgili uzmanın yönlendirmesine göre hastanın tedavisini düzenliyoruz ve bu süreçte takip ediyoruz. Bir hastamızı yaklaşık 2 yıl boyunca merkezimizde takip etmeyi ve 7 kez görüşmeye çağırmayı düşünüyoruz." dedi.

Bu işlemler için vatandaşlardan hiçbir ücret talep edilmediğinin altını çizen Aypak, "Türkiye'deki 81 vilayette bu merkezlerin sayısının artırılması ve Kovid-19 geçirmiş tüm hastalarla görüşülmesi hedefleniyor. Bütüncül bir yaklaşım izleyerek hastaların biyolojik, psikolojik, sosyal sorunlarının neler olduğunu tespit etmeye yönelik çalışmalar Sağlık Bakanlığınca açılan merkezlerde yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Merkeze çağrılan ve tetkikleri yapılan vatandaşlardan Özgür Barut, haziranda yakalandığı Kovid-19'u uygulanan tedavinin ardından yendiğini söyledi.

Barut, geçen hafta merkezden arandığını ve davet edildiğini dile getirerek, "Kovid-19 sonrasında bir iz kalıp kalmadığının araştırılması için bizi çağırdılar. Gönüllü olarak geldik. Yapılan tetkikler sayesinde bir iz kalmadığından emin olacağım ve aklımdaki soru işaretleri gidecek." ifadesini kullandı.

Özgür Barut'un eşi Nuray Barut da Kovid-19'u ağır şekilde geçirdiğini ve bu uygulamayı faydalı bulduğunu belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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