İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı 22 Ocak- 1 Nisan arasındaki ülkelerdeki iyileşen hasta sayılarını gösteren grafiğe göre, dünya genelinde 192 bin 574 hasta iyileşti. Türkiye ise 333 kişi ile listeye 1 Nisan'da 20. sıradan giriş yaptı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Türkiye dahil birçok ülkede hızla yayılmaya başlayan koronavirüsündünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 950 bine dayanırken, iyileşenlerin sayısı da artmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'DE İYİLEŞEN HASTA SAYISI 333

11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından Türkiye'de de vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı hızla yükseldi. Son açıklanan verilere göre 15 bin 679 vaka tespit edilirken, 277 kişi hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 333'e yükseldi.

HAZIRLANAN GRAFİKTE ZİRVEDE ÇİN VAR

Koronavirüse yakalanan ancak uygulanan tedavilerle sağlığına kavuşan kişi sayılarını gösteren grafikte, az da olsa umut verici yükseliş gözler önüne seriliyor. 22 Ocak - 1 Nisan arası veriler toplanarak hazırlanan grafikte, dünyada en çok iyileşenlerin görüldüğü 20 ülke yer alıyor. Grafiğe göre, virüsün ortaya çıktığı Çin'de vaka sayısındaki hızlı yükselişine paralel olarak iyileşme sayısının da yükseldiği görülüyor. Virüsün ilk ortaya çıktığı günden beri en çok hastanın iyileştiği ülke olan Çin'de 1 Nisan'a gelindiğinde ülkede toplam iyileşen hasta sayısı 76 bin 408'e ulaştı.

İSPANYA VE ALMANYA İLK 3'TE

Çin'i sırasıyla 22 bin 647 ile İspanya, 18 bin 700'le Almanya, 16 bin 847 ile İtalya izliyor. ABD 8 bin 847 ile 7. sırada yer alırken, Türkiye 333 ile 20. sırada bulunuyor.