İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
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Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Nisan, Türkiye, Sağlık, Güncel

İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı

22 Ocak- 1 Nisan arasındaki ülkelerdeki iyileşen hasta sayılarını gösteren grafiğe göre, dünya genelinde 192 bin 574 hasta iyileşti. Türkiye ise 333 kişi ile listeye 1 Nisan'da 20. sıradan giriş yaptı.

02.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:34
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Türkiye dahil birçok ülkede hızla yayılmaya başlayan koronavirüsündünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 950 bine dayanırken, iyileşenlerin sayısı da artmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'DE İYİLEŞEN HASTA SAYISI 333

11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından Türkiye'de de vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı hızla yükseldi. Son açıklanan verilere göre 15 bin 679 vaka tespit edilirken, 277 kişi hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 333'e yükseldi.

İyileşen koronavirüs hasta sayısı sıralamasında Türkiye 20. sırada yer alıyor

HAZIRLANAN GRAFİKTE ZİRVEDE ÇİN VAR

Koronavirüse yakalanan ancak uygulanan tedavilerle sağlığına kavuşan kişi sayılarını gösteren grafikte, az da olsa umut verici yükseliş gözler önüne seriliyor. 22 Ocak - 1 Nisan arası veriler toplanarak hazırlanan grafikte, dünyada en çok iyileşenlerin görüldüğü 20 ülke yer alıyor. Grafiğe göre, virüsün ortaya çıktığı Çin'de vaka sayısındaki hızlı yükselişine paralel olarak iyileşme sayısının da yükseldiği görülüyor. Virüsün ilk ortaya çıktığı günden beri en çok hastanın iyileştiği ülke olan Çin'de 1 Nisan'a gelindiğinde ülkede toplam iyileşen hasta sayısı 76 bin 408'e ulaştı.

İSPANYA VE ALMANYA İLK 3'TE

Çin'i sırasıyla 22 bin 647 ile İspanya, 18 bin 700'le Almanya, 16 bin 847 ile İtalya izliyor. ABD 8 bin 847 ile 7. sırada yer alırken, Türkiye 333 ile 20. sırada bulunuyor.

İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı

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Türkiye iyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine 20. sıradan giriş yaptı

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Haber Yorumları (6)
500
ONUR: Vaka da 10. sıradayız o ne olacak
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BOŞ HABER: Boş bir haber olmuş zira enfekte sayısı fazla , test sayısı az umutlanırsan haber şöyle olacak son 24 saatte 100 BİN TEST YAPTIK 1000 enfekte vaka çıktı denirse işte ozaman umutlanırız
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YORUMCU09: İstatistik ve yüzdesel oranlama bilmeyenlerin saçmalamasından ibaret bir haber sadece. . .
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
EMEKLİ: Gün sayısına göre vaka sıralamasında dünya birincisiyiz.
Cevap Yaz 5 10 Yayından Kaldır
SÖRLOTH: İyileşen hasta sayısının fazla olması koronaviruse yakalanan hasta sayisinin fazla olduğunu işaret eder bunun nesi iyi haber anlamadim
Cevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
TEZAT: İyi de vaka sayısında 10. Sıradayız iyileşen hasta sayısında 20. Bunun neresi umutları yeşeriyor?!!
Cevap Yaz 4 29 Yayından Kaldır
500
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