İYİ Parti Resmi Twitter Hesabı Bakan Akar'ın Sözlerine Esprili Bir Dille Yanıt Verdi
İYİ Parti sosyal medya hesabı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, "Münbiç iyi olacak, Fırat'ın doğusu iyi olacak." sözlerine, "Sayın Hulusi Akar'ın partimiz nezdinde bir başvurusu bulunmamaktadır." mesajıyla yanıt verdi.
İYİ Parti resmi Twitter hesabı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde yaptığı, "Münbiç iyi olacak, Fırat'ın doğusu iyi olacak." sözlerini alıntılayıp yanıt verdi.
"SAYIN AKAR'IN PARTİMİZ NEZDİNDE BAŞVURUSU BULUNMAMAKTADIR"
İYİ Parti'nin 'İyi olacak' sloganına atıfta bulunulan paylaşımda, "Sayın Hulusi Akar'ın partimiz nezdinde bir başvurusu bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.
İYİ PARTİ'NİN SEÇİM SLOGANI
İYİ Parti, 31 Mart Yerel Seçimlerinde 'İyi olacak' sloganını kullanıyor. Bakan Akar'ın açıklamalarındaki "İyi olacak" ifadelerini parti sloganı ile ilişkilendiren İYİ Parti resmi Twitter hesabı, Akar'ın sözlerini alıntılayıp bir mesaj yayınladı.
AKŞENER DE PAYLAŞTI
Yapılan paylaşımı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bazı İYİ Parti milletvekilleri, resmi hesabın yaptığı paylaşımı kendi sosyal medya hesaplarında da paylaştı.
İşte o paylaşım: