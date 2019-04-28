İyi Parti Kavak İlçe Başkanı Dursun Sercan Toprağa Verildi
İYİ Parti Kavak İlçe Başkanı Dursun Sercan, son yolculuğuna uğurlandı.
İYİ Parti Kavak İlçe Başkanı Dursun Sercan, son yolculuğuna uğurlandı.
Samsun'da, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 54 yaşında hayatını kaybeden Sercan'ın cenazesi ilçeye getirildi.
Sercan, Divanbaşı Mahallesi Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Divanbaşı Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Sercan ailesi ve yakınları ile İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, İYİ Parti İl Başkanı Recep Güleroğlu, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kavak İlçe Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA