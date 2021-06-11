İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Zonguldak'ta konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Zonguldak'ta konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Zonguldak'ta konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Muhalefet halkın avukatı olmak, iktidar da hizmet etmek durumundadır.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Muhalefet halkın avukatı olmak, iktidar da hizmet etmek durumundadır." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Zonguldak'a gelen Akşener esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Kozlu ilçesine geçen Akşener burada semt pazarından alışveriş yaptı.

Ereğli ilçesine giderek esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, yaptığı açıklamada, 20 Ocak 2020 tarihinden bu yana esnaf ziyareti yaptığını belirterek, "Burada bir amacım var benim; gerçek problemleri, sorunları, dertleri anlamak, dinlemek ve bunlarla ilgili kamuoyu oluşturmak. Muhalefet halkın avukatı olmak, iktidar da hizmet etmek durumundadır." diye konuştu.

"Erken seçimi seçmen adına dillendiriyoruz"

Akşener seçim tartışmalarına ilişkin soruya, "Erken seçim olur mu, olmaz mı diye bir öngörüm yok ama vatandaş erken seçim olsun istiyor. Dolayısıyla biz muhalefet partileri olarak erken seçimi sizler adına, seçmen adına dillendiriyoruz." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in bir gazetede yer alan açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Akşener şunları kaydetti:

"Sayın Cemil Çiçek, çok duayen bir politikacıdır. Hangi görüşten olursa olsun insanların saygı duyduğu, çok deneyimli bir insandır. Sayın Cemil Çiçek'in daha önce bir çıkışı vardı; Sedat Peker'in iddiaları hatta itirafları üzerine. Bugün bir beyanatı var. Hukukun, adaletin devreye girmesi gerektiğini söylüyor. Ben kendisine katılıyorum. Bu olmadığına göre seçimin gelmesini vatandaş talep ediyor. Biz de bunun üzerinde duruyoruz."

Akşener'e ziyaretlerinde, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ümit Dikbayır, Burak Akburak ve Metin Ergun ile bazı milletvekilleri, il başkanları ve partililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Akşener'den Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor
Akşener'den Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor
Muğla belediyesinde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı, AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti
Muğla belediyesinde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı, AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar damga vurdu! Yüzde 39,9 'Millet İttifakı'na yakınım' diyor
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar damga vurdu! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Selçuk Balcı Funda Eryiğit
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Zonguldak'ta konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 22:04:38. #1.16#

title