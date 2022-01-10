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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Basın Konseyi Başkanı Türenç'i kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Basın Konseyi Başkanı Türenç'i kabul etti
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Partiden yapılan açıklamada, Akşener'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Türenç ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Basın Konseyi Başkanı Türenç'i kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Basın Konseyi Başkanı Türenç'i kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Basın Konseyi Başkanı Türenç'i kabul etti

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AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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