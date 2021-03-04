İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ergun, Milletvekili Özdağ'ın istifasını değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinden istifasına ilişkin, "Hayırlı olsun diyeceğiz, başka bir şey demeyeceğiz.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinden istifasına ilişkin, "Hayırlı olsun diyeceğiz, başka bir şey demeyeceğiz. Allah işini gücünü rast getirsin, bahtı açık olsun" dedi.

Ergun, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ile Yozgat'ta oda ve borsa başkanları ile esnafı ziyaret etti. Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın'ı ziyaretinde konuşan Ergun, bir yılı aşkın süredir sahalarda olduklarını belirterek "Genel Başkan'ımız öncülüğünde ekipler halinde bütün Türkiye'yi şehir şehir, ilçe ilçe ve sektör sektör ziyaret ediyoruz. Bire bir esnafın derdiyle dertleniyoruz. Burada mümkün olduğunca siyasal propaganda yapmadan sadece dert dinleme üzerine program yapıyoruz." dedi.

Oda Başkanı Altın da yaşadıkları sorunları dile getirerek konuklarına teşekkür etti.

Ergun, bir gazetecinin, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın istifasını nasıl değerlendirdiği sorusuna, "Hayırlı olsun diyeceğiz, başka bir şey demeyeceğiz. Allah işini gücünü rast getirsin, bahtı açık olsun." karşılığını verdi.

Ziyaretlerde İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık ve partililer de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul