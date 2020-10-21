İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Özdağ: Partimdeyim, bir yere gitmiyorum
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İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Özdağ: Partimdeyim, bir yere gitmiyorum

21.10.2020 00:32 | Son Güncelleme: 21.10.2020 00:45

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" söyleminin ardından ihraç edilmesi için başvuruda bulunan İYİ Partililere cevap verdi. Özdağ, "Ben partimdeyim bir yere gitmiyorum. İYİ Parti, iyi bir partidir ve ben İYİ Parti'de devam ediyorum" dedi.

Özdağ, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" söyleminin ardından partisinin İstanbul'daki 39 ilçe başkanının partiden ihraç edilmesi için imza verdiği iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Olanları sadece izlediğini belirten Özdağ, "İlgilendiğim bir şey değil. Milletvekillerinde prosedür böyle işlemiyor. Ben partimdeyim bir yere gitmiyorum. İYİ Parti, iyi bir partidir ve ben İYİ Parti'de devam ediyorum" dedi.

"GENEL BAŞKAN'IN YETKİSİNDE"

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda "oy verilmeyecekler" listesi iddialarıyla yaşanan tartışmanın ardından 3 haftadır partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup toplantısına katılmayan tepkili milletvekillerinden İsmail Koncuk da teşkilatların böyle bir talepte bulunmasının, bunun yerine getirileceği anlamı taşımadığını söyledi.

Koncuk, Genel Başkan Meral Akşener ve divanın yetkisinde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Divana gelir, Genel Başkan değerlendirir. Bir soruşturmaya dönüşmesi için Genel Başkanın Merkez Disiplin Kuruluna yönlendirmesi lazım 'Değerlendirin, soruşturmayı başlatın' diye. Şu an böyle bir şey yok. Birileri başvurmuştur doğrudur, başvurabilir. Ama her başvuru disiplin soruşturması haline gelecek diye bir durum söz konusu değil. Herhangi bir üyemiz de başvurabilir, talepte bulunabilir."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü olduğu" yönündeki iddiası, İYİ Parti'de bir krize dönüştü.

Kavuncu, kendisine yönelik "itibar suikasti" yaptığı gerekçesiyle Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunurken, parti içinde de "disipline sevdedilmeli" sesleri yükselmeye başladı.

Genel Başkan Akşener ise, Özdağ'ın açıklamalarını "İYİ Parti'nin dağılma sürecine gireceği" şeklinde yorumlayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a tepki gösterirken, partisine "siyasi operasyon" yapılmaya çalışıldığı mesajı verdi.

İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Özdağ: Partimdeyim, bir yere gitmiyorum

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