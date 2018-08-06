Son Dakika! İYİ Parti'de Kurucu Üyeleri Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu İstifa Etti

İYİ Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

YUSUF HALAÇOĞLU'NUN ADAY GÖSTERİLMEMESİ KRİZE NEDEN OLMUŞTU

İYİ Parti'de kongre hazırlığı sürerken 3 sürpriz istifa geldi. Partinin 3 kurucu üyesi olan Özcan Yeniçeri , Yusuf Halaçoğlu ve Nevzat Bor istifasını sundu. Yusuf Halaçoğlu 24 haziran seçimlerinde aday gösterilmemiş bu durum da krize neden olmuştu.

"HATA LÜKSÜ YOKKEN BÜYÜK HATALAR YAPILDI"

"Oluşturulan parti yönetimi, en küçük bir hata işleme lüksü yokken, büyük hatalar yaptı. Daha yeni kurulmuş il-ilçe teşkilat ve başkanlarının milletvekilliğine başvurmasını kabul etti. Bu durum il- ilçe teşkilatları içinde ikiliklere neden oldu. Listelerin hazırlanmasındaki dirayetsizlik ise buna tuz biber oldu. "