İyi Oyun filmi oyuncuları kim? İyi Oyun konusu, oyuncuları ve İyi Oyun özeti!
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İyi Oyun filmi oyuncuları kim? İyi Oyun konusu, oyuncuları ve İyi Oyun özeti!

İyi Oyun filmi oyuncuları kim? İyi Oyun konusu, oyuncuları ve İyi Oyun özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İyi Oyun filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İyi Oyun konusu, özeti ve İyi Oyun oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İyi Oyun filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan İyi Oyun filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İyi Oyun filmini izleyecek olanların merak ettiği İyi Oyun konusu nedir, İyi Oyun oyuncuları kimler ve İyi Oyun özeti gibi konuları inceliyoruz.

İYİ OYUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cenk liseyi yeni bitirmiş genç bir çocuktur. Evin yükünü tek başına omuzlayan annesine yardım etmeye çalışan Cenk, yarı zamanlı çalıştığı internet kafede başkaları adına para ile oyun oynar. Fakat bir gün yeni kurulan bir takımın menajeri tarafından keşfedilince kendisini bambaşka bir dünyanın içerisinde bulur. Profesyonel oyun dünyasının içerisinde takım arkadaşları Batu, Naz, JJ, Aslan ve koçları Özer ile birlikte zorlu bir yolculuğa çıkan Cenk turnuvayı kazanmak için çabalar.

İYİ OYUN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Umut Aral

Oyuncular: Kerem Bürsin, Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş

Tür: Aile, Macera

Yapım Yılı: 2018 (109 dk)

Vizyon Tarihi : 2 Kasım 2018 Cuma

Senaryo: Emre Sirel

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