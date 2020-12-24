İyi Aile Babası oyuncuları! İyi Aile Babası konusu, oyuncuları kimdir?

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı komedi türündeki dizi İyi Aile Babası oyuncuları! İyi Aile Babası konusu, oyuncuları kimdir?

İYİ AİLE BABASI DİZİSİ KONUSU

Dizide; Anadolu Yakası'nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI!

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer'in yazdığı projede; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Eslem Akar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor.

İYİ AİLE BABASI 4. BÖLÜM FRAGMAN İZLE!