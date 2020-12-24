İyi Aile Babası oyuncuları! İyi Aile Babası konusu, oyuncuları kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İyi Aile Babası oyuncuları! İyi Aile Babası konusu, oyuncuları kimdir?

24.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:15
İyi Aile Babası oyuncuları! İyi Aile Babası konusu, oyuncuları kimdir?

4. bölümü ile ekrana gelecek dizi İyi Aile Babası her Perşembe, saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır. İyi Aile Babası oyuncuları! İyi Aile Babası konusu, oyuncuları kimdir?

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı komedi türündeki dizi İyi Aile Babası oyuncuları! İyi Aile Babası konusu, oyuncuları kimdir?

İYİ AİLE BABASI DİZİSİ KONUSU

Dizide; Anadolu Yakası'nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI!

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer'in yazdığı projede; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Eslem Akar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor.

İYİ AİLE BABASI 4. BÖLÜM FRAGMAN İZLE!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ocak Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İyi Aile Babası oyuncuları! İyi Aile Babası konusu, oyuncuları kimdir? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 16:15:34. #1.14#
title